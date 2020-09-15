Sayısal bölümler
Sayısal bölümler ve sayısal meslekler hangileri? Sayısal meslek tercih etmek için hangi özelliklere sahip olunmalı? Lise, önlisans ve Lisans seviyesi sayısal bölümler haberimizde…
Sayısal bir mesleklerde iş bulmak ve eğitim almak için lise eğitimine başlarken alan seçiminde sayısal derslerin iyi olması için Matematik-Fen (MF) alanını seçilmelidir. MF alanında eğitim görürken Matematik ve Fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Üniversite sınavına girildiğinde gösterilen alan başarısı meslek seçiminde de etkili olmaktadır.
Eğitim hayatına adım atarken ilk olarak düşünülen şeylerden biri eğitim bölümü belirlemek. Sayısal, sözel ve eşit ağırlıklarındaki mesleklere karar vermek o alanda yetenek ve ilginin olup olmamasıyla mümkün. Özellikle günümüzde sayısal bölümlerle edinilen meslekler garanti görülen mesleklerdir. Peki, sayısal bölümler ve sayısal meslekler hangileridir?
Sayısal meslekler
Alan ve bölüm seçiminde etkili olan toplumsal ve ekonomik nedenlerden dolayı sayısal (MF) odaklı mesleklere daha yoğun ilgi gösteriliyor. Sayısal bölümlere olan ilgiden daha çok maddi kaygılar, öğrencilerin sevmedikleri ve ilgilerinin olmadığı bbir mesleği tercih etmelerine sebep olabiliyor. Buna rağmen sayısal meslekler dünyanın her yerinde işe alım noktasında ve hizmet sektörü bakımından en ön planda olmaya devam ediyor.
İşte Üniversiteye adımın ilk basamağı olan 2 yıllık önlisans eğitimde bulunan sayısal bölümler…
Ön Lisans Sayısal Meslekler
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Amelihane Hizmetleri
Anestezi
Atık Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Biyokimya
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Sağlığı
Deniz Ulaştırma ve işletme
Deniz ve Lİman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Fizyoterapi
Gemi Makineleri İşletme
Gıda Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İlk ve Acil Yardım
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Makine
Maliye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Odyometri
Optisyenlik
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Radyoterapi
Tapu ve Kadastro
Tarım Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Uçak Teknolojisi
4 yıllık lisans bölümlerinde yer alan sayısal meslekler…
Lisans Sayısal Meslekler
Mühendislik (Mühendislik alt dallarının tamamı sayısal alanlardadır. İlginizi çeken alt dalları araştırabilirsiniz.)
Tıp
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bahçe Bitkileri
Beslenme ve Diyatetik
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyokimya
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Diş Hekimliği
Ebelik
Eczacılık
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ergoterapi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik- Fizik öğretmenliği
Kimya - Kimya öğretmenliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
İç Mimarlık
Matematik Öğretmenliği
Matematik
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Odyoloji
Peyzaj Mimarlığı
Pİlotaj
Şehir ve Bölge Planlama
Uçak- Gövde- Motor Bakım
Veteriner
Zootekni