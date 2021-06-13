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Eğitim Sayısal bölümde hangi dersler var?
Eğitim

Sayısal bölümde hangi dersler var?

Lise ikiye geçecek olan öğrencilerin alan seçimi yapması gerekmektedir. Yaptıkları alan seçimi sonrasında öğrencilerin sınıfları yeniden belirlenir ve her öğrenci seçtiği alana ait derslerin ağırlıkta olduğu müfredata tabii tutulur. Bu alanlardan olan sayısal bölümünde hangi derslerin olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, sayısal bölümde hangi dersler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:38:00 -
Sayısal bölümde hangi dersler var?

Ülkemizdeki gençlerin geleceklerini yavaş yavaş belirlemeye başladıkları dönemlerin başında lise dönemi gelmektedir. Lise döneminde yapılan alan seçimi üniversiteyi de etkilenmektedir. Bu sebeple alan seçimi yapacak kişi, yeteneklerine uygun bir alan seçmelidir. Alan seçiminde en etkili olan durum ise seçilen alanda hangi derslerin mevcut olduğudur. Sayısal alanı seçecek öğrenciler, bu bölümde hangi derslerin olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Sayısal bölümde hangi dersler var?

a)Matematik

b)Fizik

c)Kimya

d)Biyoloji

e)Bilgi Kuramı

f)Geometri

g)Astronomi ve Uzay Kuramı

h)Türkçe ve Edebiyat

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