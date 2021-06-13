Lise ikiye geçecek olan öğrencilerin alan seçimi yapması gerekmektedir. Yaptıkları alan seçimi sonrasında öğrencilerin sınıfları yeniden belirlenir ve her öğrenci seçtiği alana ait derslerin ağırlıkta olduğu müfredata tabii tutulur. Bu alanlardan olan sayısal bölümünde hangi derslerin olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, sayısal bölümde hangi dersler var?