Sayılı günler kaldı! "Son güne bırakmayın!"

1 Aralık itibariyle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlayacak.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Zorunlu uygulama öncesi Düzce'de de oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı. Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Belli işaretlere dikkat uyarısı

Sürücülerin kış lastiği alırken dikkat etmesi gereken konuları anlatan İsmail Aydın, "Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayıran en önemli özellik kauçuk yapısıdır. Kış lastiklerinin eksi soğuklara dayanmasını sağlayan bir kauçuk yapısı var. Profil deseni de farklıdır. Kış lastiklerinin, yaz laktiklerine göre kılcal damarları vardır. Bu kılcal kanallar karlı ve buzlu zeminde daha iyi yol tutuşu sağlayabilmek için özellikle tasarlanmıştır. Kış lastiklerini ayırt edebilmemiz için üreticiler üzerlerine işaretler koyarlar. Kış lastiğinde kar logosu ve M+S yazısı aranmalıdır. Bu işaret ve yazılar olmazsa olmaz. Bir sürücü kış lastiği almak için lastikçiye geldiğinde öncelikli olarak diş yapısına bakmalıdır. Üzerindeki profil yapısına bakması lazım ve üreticilerin lastiğin üzerine kış lastiği olduğunu belirten işaretleri koyar. Vatandaşlar bu işaretlere bakmalı." dedi.

"Lastik üzerindeki etiket, lastiğin hikayesini anlatır"

Lastiklerin üzerinde bulunan etiketlerin taşıdığı anlamı da anlatan Aydın, "Bu etiketler lastiğin bütün detaylarını anlatır. Lastiğin ıslak zemin performansı, yakıt performansı, hava miktarını yani desibelini anlatan kış logosu işareti vardır. Burada ayrıca bu etiket lastiğin ebadını, yük indeksini anlatır. Lastiğin bütün hikayesini bu etiket üzerinden okuyabilirsiniz" diye konuştu.

"Kar ve yağmur yağması beklenmemeli"

Kış lastiğinin takılması için, kar yağışının beklenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Kış lastiği takmak için kar ve yağmur yağışını beklememek lazım. Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğü zamanlarda sürücüler bu kış lastiğine ihtiyaç duyuyorlar. Gündüzleri güneşten dolayı hava sıcaklığı 10 derece ve üzerinde ama geceleri seyahat edenler için kış lastiğine ihtiyaç vardır. Yani hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğünde kış lastiğini kullanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Son güne bırakmayın"

Sürücülere, "kış lastiği taktırmak için son günü beklemeyin" uyarısında bulunan Aydın, "Şimdi ufak ufak yoğunluklar başlıyor. Tarih de yaklaştı. Lastik ihtiyacı olanların 1 Aralık’ı beklemeden ihtiyaçlarını karşılamalarını tavsiye ederim. Sürücülerin lastik bulamama ihtimali var. Sürücülerin bir an önce hızlı hareket etmelerini tavsiye ediyorum." dedi.