Sayıları 5 milyonu geçti! Avrupa ülkesinden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ekim ayında ve yılın 10 aylık diliminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi verilerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2022 yılının ekim ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,36 artışla 4 milyon 803 bine ulaştı. 10 aylık dönemde İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu aştığı görüldü.

Ocak- ekim arasındaki 10 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 45 milyon 50 bine ulaşırken bunun 39 milyon 613 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 88,14 olarak kayıtlara geçti.

Ekim’de de Rusya yeniden zirvede

Eylül ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi yollayan ülkeler arasında ilk sıraya yükselen Rusya, Ekim ayında da zirveyi korudu. Rusya’dan 2021’e göre yüzde 15,19 düşüş ile 767 bin ziyaretçi geldi Rusya’yı yüzde 56,64 artış ve 746 bin turist ile Almanya, yüzde 175,30 artış ve 388 bin ile İngiltere, yüzde 90,23 artış ve 326 bin ile Bulgaristan ve yüzde 19,41 artış ve 185 bin ile İran takip etti.

Almanya 5 milyonu, İngiltere ise 3 milyonu aştı

10 ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk sırayı yüzde 92,13, artış ve 5 milyon 274 bin ile Almanya aldı. Almanya’yı yüzde 6,20 artış ve 4 milyon 632 bin ile Rusya, yüzde 1052,26 artış ve 3 milyon 205 bin ile İngiltere, yüzde 155,91 artış