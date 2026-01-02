Sayılar güncelleşti: Zirvede Ak Parti var! Türkiye'de parti sayısı 188'e yükseldi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin 2026 yılı güncel verilerini ilan etti. Kayıtlara göre faal parti sayısı 188 olurken, AK Parti 11 milyonu aşan üye sayısıyla zirvedeki yerini korudu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında yaptığı rutin güncellemeyi tamamlayarak internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Verilere göre Türkiye'deki siyasi örgütlenme grafiği ve partilerin üye güçleri netleşti.
Zirvede AK Parti, ikinci sırada CHP var
Üye sayısı bakımından ilk sırada yer alan AK Parti, 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Ana muhalefet partisi CHP ise 1 milyon 922 bin 757 üye ile ikinci sırada yer alıyor.
Meclis grupları ve dikkat çeken rakamlar
TBMM'de grubu bulunan ve diğer öne çıkan partilerin üye sayıları şu şekilde kayıtlara geçti:
- Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933
- MHP: 498 bin 021
- İYİ Parti: 391 bin 731
- Saadet Partisi: 314 bin 086
- Demokrat Parti: 309 bin 027
- DEVA Partisi: 125 bin 962
- Büyük Birlik Partisi: 113 bin 675
- Anahtar Parti: 105 bin 342
- Zafer Partisi: 71 bin 084
- Gelecek Partisi: 60 bin 494
- DEM Parti: 16 bin 228
- HDP (Kapatma davası süren): 3 bin 668
Diğer partilerde son durum
Listenin devamında yer alan bazı partilerin güncel üye güçleri ise şöyle sıralandı: Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, DSP 22 bin 763, Anavatan Partisi 22 bin 517, HÜDA PAR 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450, Vatan Partisi 12 bin 311 ve TKP 7 bin 009.
Siyasi partilerin sicil kayıtları ve üye güncellemeleri, Yargıtay tarafından yasal takvim uyarınca titizlikle takip edilmeye devam ediyor.