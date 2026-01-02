Sayılar güncelleşti: Zirvede Ak Parti var! Türkiye'de parti sayısı 188'e yükseldi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında yaptığı rutin güncellemeyi tamamlayarak internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Verilere göre Türkiye'deki siyasi örgütlenme grafiği ve partilerin üye güçleri netleşti.

Zirvede AK Parti, ikinci sırada CHP var

Üye sayısı bakımından ilk sırada yer alan AK Parti, 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara liderliğini sürdürüyor. Ana muhalefet partisi CHP ise 1 milyon 922 bin 757 üye ile ikinci sırada yer alıyor.

Meclis grupları ve dikkat çeken rakamlar

TBMM'de grubu bulunan ve diğer öne çıkan partilerin üye sayıları şu şekilde kayıtlara geçti:

Yeniden Refah Partisi: 652 bin 933

652 bin 933 MHP: 498 bin 021

498 bin 021 İYİ Parti: 391 bin 731

391 bin 731 Saadet Partisi: 314 bin 086

314 bin 086 Demokrat Parti: 309 bin 027

309 bin 027 DEVA Partisi: 125 bin 962

125 bin 962 Büyük Birlik Partisi: 113 bin 675

113 bin 675 Anahtar Parti: 105 bin 342

105 bin 342 Zafer Partisi: 71 bin 084

71 bin 084 Gelecek Partisi: 60 bin 494

60 bin 494 DEM Parti: 16 bin 228

16 bin 228 HDP (Kapatma davası süren): 3 bin 668

Diğer partilerde son durum

Listenin devamında yer alan bazı partilerin güncel üye güçleri ise şöyle sıralandı: Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, DSP 22 bin 763, Anavatan Partisi 22 bin 517, HÜDA PAR 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450, Vatan Partisi 12 bin 311 ve TKP 7 bin 009.

Siyasi partilerin sicil kayıtları ve üye güncellemeleri, Yargıtay tarafından yasal takvim uyarınca titizlikle takip edilmeye devam ediyor.