Spor
5
Yeniakit Publisher
Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'da forma giyen oyuncu Arseniy Batagov'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'da forma giyen oyuncu Arseniy Batagov'un transferi ile ilgili konuştu.

#2
Foto - Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?

Estoril ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, "Bu söylentileri yorumlamayacağım çünkü bize ait olmayan oyuncular hakkında konuşmuş olurum.

#3
Foto - Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?

Bu işi menajerlere, satıcı olmak isteyen kulüplere ve transfer piyasası hakkında konuşmayı seven yorumculara bırakıyorum. Bu isimler hakkında söyleyebileceğim tek şey, onları tanıdığım.

#4
Foto - Mourinho'dan şaşırtan açıklama! Yine blöf mü yapıyor bu Tazminatör acaba?!?

Çünkü şu anda adı çıkan bir başka oyuncu var, Batagov; onu ise hiç tanımıyorum. Gidip kim olduğunu araştırmak zorunda kaldım. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ama en azından biraz daha dengeli olmaya çalışın ve tanıdığım isimleri konuşun." ifadelerini kullandı.

