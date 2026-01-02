Bebek katillerinden tiyatro İran’daki kalkışmaya İsrail desteği

İran’da 28 Aralık’tan bu yana hayat pahalılığına karşı gerçekleştirilen protestolar sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığının Farsça yayın yapılan sosyal medya hesabından İran’daki protestoculara destek niteliğinde paylaşımlar yapıldı. Dün yapılan ilk paylaşımda bir polisin göstericiye tazyikli su sıktığı anın fotoğrafına yer verilerek, "İran halkı, gerçeklikten kopmuş ve umutsuz bir hükümetten korkmaz. Tam tersine halkın gücü karşısında titreyen hükümettir" notu düşüldü.

İkinci paylaşımda ise, "İran halkı bugün sokaklarda yüksek sesle protestolarını sürdürüyor. Bunun yüzlerce sebebi var. Biri de Hamas, Hizbullah ve Husiler’e para akıtan ve nükleer emelleri uğruna ekonomilerini mahveden bu hükümeti istememeleri. İran halkı bundan daha iyisini hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü paylaşımda ise protestocuların kapıyı kırarak içeri girdiği sırada İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey liderlerin bir odada saklandığını gösteren karikatüre yer verildi. Paylaşımda, "İsrail için belirledikleri yıkım takvimi şimdi kendileri için belirlenmiş oldu" ifadeleri kullanıldı.

Dördüncü paylaşımda ise 1979 İran Devrimi’ne kadar İran bayrağında yer alan aslan ve güneş figürünün bir karikatüre yer verildi. Aslanın pençesi bir kum saatinin üzerinde dururken, kum saatinin alt kısmında ise İran’ın şu anki bayrağı yer aldı. Gönderide, "İran aslanlarının ve dişi aslanlarının karanlığa karşı mücadele için yükselişi. Işık, karanlığa galip geliyor" ifadelerine yer verildi.

Bugün yapılan son paylaşımda ise, "Sesiniz tüm dünyada duyuluyor" ifadeleri kullanıldı.