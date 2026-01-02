Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.

O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

"Trump ile pazartesi görüşeceğim"

Zelenski, Putin ve Trump ile görüşmelerimiz sürüyor.

Trump ile pazartesi görüşeceğim. Ukrayna ve Filistin konularını konuşacağım.