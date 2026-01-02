  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu
Dünya

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Suriye'nin devrik lideri Esad'ın adamlarının yurt dışında örgütlenerek Suriye'deki mevcut yönetimi istikrarsızlaştırma planları yaptığına dair ses kayıtları ortaya çıkarken kendisini İsrailli subay şeklinde tanıtıp devrik Esed rejimi unsurlarının arasına sızan kişinin ise bu yapının liderliğini Beşşar Esed’in yeğeni Rami Mahluf’un yaptığını ortaya çıkardığı iddia edildi.

Al Jazeera'da yayımlanan bir belgeselin ikinci bölümünde, Esed rejiminin üst düzey subaylarına ait belgeler ve 74 saatlik ses kaydına ulaşıldığı ifade edildi. Bu dosyalar, yüzlerce belge ve ses kaydıyla "El Mutaharri" programına ulaştırıldı. Sızıntıyı yapan Suriyeli kişinin, kendisini İsrailli bir subay olarak tanıttığı, eski rejim kalıntılarının lider kadrosunu işbirliği ve koordinasyona ikna ettiği aktarıldı.

Amacı bu yapıya içeriden sızarak örgütsel yapısını açığa çıkarmak olan kişinin, yapının başında Beşşar Esed’in yeğeni Rami Mahluf olduğunu ortaya çıkardığı iddia edildi.

Söz konusu kayıtlarda, rejim unsurlarının örgütsel yapısının başında Mahluf, eski generallerden Gayyas Della ve Rusya’da ikamet eden Kaplan Gücü Komutanı Süheyl el-Hasan’ın yer aldığı öne sürüldü.

AMAÇLARI SURİYE’DE İSTİKRARSIZLIK ÇIKARMAK

Raporda, askeri işlerden Salih el-Abdullah'ın, sahadaki gruplar arası koordinasyondan Ali el-Eyd’in, mali işlerden ise Ali Mihanne’nin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Belgeselde, Süheyl el-Hasan’ın Suriye sınırına yakın bir bölgede, Lübnan’daki El-Hisa bölgesinde operasyonları yönetmek üzere büyük bir komuta merkezi kurduğu belirtildi.

Kayıt ve belgelere göre, Esed rejiminin unsurlarından Mahmud es-Selman'ın Lübnan vatandaşı olduğu, İran tarafından görevlendirilen Mahmud Hassuri'nin liderliğindeki yapıya bağlı yaklaşık 20 pilotun da Lübnan’da ikamet ederek bu yapıya katılmaya çalıştığı iddia edildi.

Al Jazeera’nın elde ettiği kayıtlar, rejim unsurlarına mensup subaylarla Mikdad Fıteyha arasında Suriye sahilindeki olaylar sırasında koordinasyon sağlandığını ve bu grupların Humus, Hama, Lazkiye, Tartus ve Şam’daki konuşlanma noktalarını ortaya koyuyor.

Belgelerde, Fıteyha’nın bu subaylarla Suriye’nin sahil bölgesinde 6 Mart 2025’te olaylar çıkarmayı planladığına dair bilgiler yer aldığı vurgulandı.

Devrik rejimin çöküşünün ardından saflarını yeniden düzenleme girişimlerini ortaya koyan kayıtlarda, Süheyl el-Hasan’ın bir ses kaydında, 5 bölgede 168 bin askeri bulunduğunu söylediği ileri sürülüyor.

Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!
Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

Gündem

Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Gündem

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23