Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama
Yerel

Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

Aydın'da, yeniden hortlatılmaya çalışılan silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda il ve ilçede eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2025 yılı Aralık ayında Van ve Denizli illeri ile Aydın’ın Efeler, Nazilli, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne üye olma suçundan toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplatma kararı bulunan yasaklı kitaplar ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden yabancı uyruklu E.E.S. ve H.A. isimli şahıslar, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmalarının ardından deport işlemleri için Aydın İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. A.Ç., A.Ç., E.T., M.D., E.Y., F.A., C.S., Y.A. ve M.F.G. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverilirken, D.İ., K.E., H.B. ve E.S. isimli 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!
Aktüel

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma
Gündem

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li belediyelerde rüşvet, torpil ve liyakatsizlik skandallarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler ayla..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
