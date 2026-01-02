Kış egzamasına karşı kalkan oluyor! Uzman isim doğal bariyeri açıkladı: Koruyan caydırıcı bir bariyer var

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI? Uzm. Dr. Sera Kayhan, günlük hayatta uygulanabilecek basit adımların çoğu kişide fark oluşturabildiğini belirterek önerilerde bulundu. Ilık ve kısa duş tercih edilmesini, çok sıcak sudan kaçınılmasını, nazik ve parfümsüz temizleyiciler kullanılmasını, sık peeling ve kese yapılmamasını önerdi. Duştan sonra ilk 3-5 dakika içinde nemlendirici uygulanmasını, pamuklu ve yumuşak dokulu kıyafetlerin seçilmesini, yünlü ve sert kumaşlardan kaçınılmasını, iç ortam neminin dengelenmesini, çatlak ve tahrişli alanların korunmasını ve eller için gün içinde tekrar nemlendirme yapılmasını tavsiye etti. Şikayetlerin yayılması, kaşıntının uykuyu bölmesi, ciltte kanama ve çatlamanın belirginleşmesi, sarı kabuklanma veya akıntı gibi enfeksiyon bulgularının görülmesi veya evde bakım adımlarına rağmen yakınmaların sürmesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemli olduğunu vurguladı. Egzamanın farklı nedenlerle görülebileceğini ve kişiye uygun yaklaşım için muayenenin gerekebileceğini ekledi.