Giriş Tarihi:

Kış egzamasına karşı kalkan oluyor! Uzman isim doğal bariyeri açıkladı: Koruyan caydırıcı bir bariyer var

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sera Kayhan, kış aylarında soğuk hava, düşük nem ve sık sıcak duşların cilt bariyerini zayıflatabileceğini belirtti. Kış egzamasına karşı kalkan olduğunu ifade eden Kayhan, lezyonların yaygınlaşması, şiddetli kaşıntı, kanama veya enfeksiyon bulgularında dermatoloji değerlendirmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Sera Kayhan, kışın poliklinik başvurularının önemli bir kısmını kuruluk ve egzama alevlenmelerinin oluşturduğunu açıkladı. Dış ortamın soğuğu ve iç mekanların ısıtılmasıyla düşen nemin, cildin doğal koruyucu bariyerini zorlayabileceğini belirtti. Bariyer bozulduğunda cildin daha kolay kuruduğunu, hassaslaştığını ve kaşıntı-kızarıklık döngüsünün başlayabileceğini ekledi. Çok sıcak suyun geçici rahatlama hissi verse de cildin koruyucu yağ tabakasını azaltarak kuruluğu ve kaşıntıyı artırabileceğini söyledi. Kısa, ılık duşların, nazik temizleyicilerin ve duştan hemen sonra nemlendirmenin kış egzamasında önemli bir rutin olduğunu dile getirdi.

Kayhan, kış egzamasında düzenli nemlendirmenin temel basamaklardan biri olduğunu vurgulayarak, nemlendirici seçiminde amacın cildin su kaybını azaltmak ve bariyeri desteklemek olduğunu açıkladı. Özellikle banyo sonrası ilk birkaç dakika içinde uygulamanın etkiyi artırdığını belirtti. Kokulu ürünler, alkol içeren losyonlar veya cildi kurutabilecek içeriklerin bazı kişilerde şikayeti tetikleyebileceğine dikkat çekti. Kaşımanın kısa süreli rahatlama sağlasa da ciltte tahrişi artırarak lezyonların yayılmasına ve çatlaklara yol açabileceğini ifade etti. Tırnakları kısa tutmanın, gece kaşımayı azaltmak için pamuklu eldiven kullanmanın, cildi tahriş etmeyen kıyafetleri tercih etmenin ve ortam nemini dengelemenin bu döngüyü kırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI? Uzm. Dr. Sera Kayhan, günlük hayatta uygulanabilecek basit adımların çoğu kişide fark oluşturabildiğini belirterek önerilerde bulundu. Ilık ve kısa duş tercih edilmesini, çok sıcak sudan kaçınılmasını, nazik ve parfümsüz temizleyiciler kullanılmasını, sık peeling ve kese yapılmamasını önerdi. Duştan sonra ilk 3-5 dakika içinde nemlendirici uygulanmasını, pamuklu ve yumuşak dokulu kıyafetlerin seçilmesini, yünlü ve sert kumaşlardan kaçınılmasını, iç ortam neminin dengelenmesini, çatlak ve tahrişli alanların korunmasını ve eller için gün içinde tekrar nemlendirme yapılmasını tavsiye etti. Şikayetlerin yayılması, kaşıntının uykuyu bölmesi, ciltte kanama ve çatlamanın belirginleşmesi, sarı kabuklanma veya akıntı gibi enfeksiyon bulgularının görülmesi veya evde bakım adımlarına rağmen yakınmaların sürmesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmasının önemli olduğunu vurguladı. Egzamanın farklı nedenlerle görülebileceğini ve kişiye uygun yaklaşım için muayenenin gerekebileceğini ekledi.

