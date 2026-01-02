Murat Ongun'un X hesabına erişim engeli: Kadın programları hakkında bile yazıyordu
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasına rağmen günlük siyasetten sabah kuşağındaki kadın programlarındaki konulara kadar her konuda fikir beyan eden Murat Ongun'un X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi. Daha önce de yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabına da erişim getirilmişti.
Engelli Web, Ongun'un hesabına getirilen erişim engeli kararını "Murat Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı" paylaşımı ile duyuruldu.