  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet

Ticari dünyada borçlanma maliyeti düştü! Merkez Bankası temerrüt faizini güncelledi: Mal ve hizmet tedarikinde yeni dönem başladı

Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!

Nusayri lideri, Alevi Devleti kurulması için İsrail'den yardım istedi!

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Dünya Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."
Dünya

Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamaya cevap veren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, "Olayların arkasında ABD ve İsrail'in olduğu kanıtlandı" dedi. ABD halkına da seslenen Laricani, "Askerlerinize sahip çıkın" çağrısı yaptı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarıyla perde arkasında neler olup bittiği artık netleşmiştir. Protestocu esnafın duruşu ile yıkıcı unsurların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz. Trump, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ülkesinin çıkarlarını yok etmek anlamına geleceğini bilmelidir” ifadelerini kullandı.

ABD halkına da seslenen Laricani, “Amerikan halkı bilmelidir ki, bu macerayı Trump başlatmıştır. Askerlerinize iyi bakın” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, “Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız” paylaşımında bulunmuştu.

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız
Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Gündem

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

İçerideki tohumları harekete geçirmek o kadar kolay ki! Bu yüzden ülkeyi muslumanlarin yönetmesi çok zor çoooooook.

hasel

ABD ve İsrail karıştırmakta tam mahirler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23