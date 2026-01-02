  • İSTANBUL
Gündem Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafızalardaki yerini korurken, benzer bir skandal haberi de İstanbul Bahçelievler’den geldi. Alevi nefreti “Korsan Cemevi” CHP’yi karıştırdı.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafızalardaki yerini korurken, benzer bir skandal haberi de İstanbul Bahçelievler’den geldi. CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat, benzeri görülmemiş bir nefret söylemine imza atarak Aleviler’e ait cemevlerine yönelik “Korsan Cemevi” ifadesini kullandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Toplumsal ayrımcılığa yol açan hakaretlerin ardından harekete geçen CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, CHP Parti Tüzüğü’nün 68-b maddesi uyarınca Danış Akpolat’ın disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Rezalete ilişkin Bahçelievler Cemevinde bir açıklama yapan Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri ve Bahçelievler Cemevi Başkanı Ufuk Emre Bektaş, “İbadethanemize “Korsan Cemevi” diyerek hakaret eden CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat’ı Alevi toplumundan özür dilemeye ve rızalaşmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

