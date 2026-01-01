Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Trump, ellerindeki morlukların sebebinin tıbbi bir kaza değil, kendi kararıyla kullandığı yüksek doz aspirin olduğunu açıkladı. Aspirin dozunu doktor tavsiyesinin çok üzerine çıkardığını itiraf eden Trump, bunun nedenini kendine has üslubuyla anlattı:

"Kanım Kalın Akmasın İstiyorum!"

"Aspirinin kanı incelttiğini söylüyorlar. Ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel bir kan akmalı, anlaşıldı mı?"

25 Yıllık Gizli Ritüel: "Batıl İnançlarım Var"

Başkanın en çarpıcı itirafı ise bu durumu bir "batıl inanca" bağlaması oldu. Tam 25 yıldır düzenli olarak aspirin kullandığını belirten Trump, bu alışkanlığından vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Beyaz Saray daha önce morlukları "sürekli el sıkışmaya" bağlasa da, Trump bizzat "Kendi dozumu kendim belirlerim" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Koşu Bandına Veto, Uykuya Elveda!

Sağlık durumuna dair diğer iddialara da değinen Trump, magazin gündemini sarsacak açıklamalara devam etti:

Spor mu? Asla!: "Bazıları gibi saatlerce koşu bandında yürümek bana göre değil."

"Bazıları gibi saatlerce koşu bandında yürümek bana göre değil." Uyuyakalmıyorum, Dinleniyorum: Toplantılarda uyuduğu iddialarını reddeden Trump, "Sadece gözlerimi dinlendiriyorum," diyerek rakiplerine taş attı.

Toplantılarda uyuduğu iddialarını reddeden Trump, diyerek rakiplerine taş attı. Özel Çorap Krizi: Bacaklarındaki şişlikler için doktorların önerdiği özel çorapları denediğini ama "hoşlanmadığı için" çöpe attığını itiraf etti.

Biden'ı Eleştirmişti, Şimdi Kendisi Gündemde!

Seçim döneminde Joe Biden’ı yaşlılığı ve sağlık sorunları üzerinden sertçe eleştiren Trump’ın, 79 yaşında göreve gelen "en yaşlı başkan" ünvanıyla bu açıklamaları yapması ironik karşılandı.

Elindeki morluklar ve "duyma güçlüğü" çektiğine dair itirafları, ABD kamuoyunda "Başkanlık görevine ne kadar elverişli?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.