Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

2026 yılının ilk günlerinde ortaya çıkan ifade tutanaklarına göre Çevik, firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında 15 günde bir düzenlenen özel partilerin perde arkasını anlattı. Telefonunun şifresini yargı makamlarına teslim eden ünlü fenomen, bu partilere sadece özel referanslarla girilebildiğini ve içeride uyuşturucu madde kullanımının "ikram" adı altında normalleştirildiğini iddia etti.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Şüphelilerden 13'ü cep telefon şifrelerini savcılığa teslim etti. İşte bu isimlerden bir tanesi de "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'ti. Çevik'in verdiği ifadesine ulaşıldı.

SERCAN YAŞAR'LA İLK TEMAS

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan Sercan Yaşar'ın da arasında iki ismin de işletmeciliğini yaptığı Çeşme Alaçatı'daki Eggsandbacks isimli mekanda bir dönem işletme müdürlüğü yaptığını ve Yaşar'ı da buradan tanıdığını dile getiren Çevik, "Daha sonra da Delgada isimli firmada 2024 sonuna kadar çalıştım. Sonra herhangi bir işte çalışmadım. Yakın zamanda kendi krem markamı kurup e-ticaret işi yapmaya başladım. Bu işlerin yanında aynı zamanda sosyal medya fenomenliği yapmaktayım" dedi.

"FASHİONWEEK'İN AFTER PARTİSİNDE KOKAİN İKRAM ETTİLER"

Daha önce uyuşturucu madde kullandığını dile getiren Çevik, "Yaklaşık bir buçuk ay önce Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım" ifadelerini kullandı.

FİRARİ ŞEYNOVA DA PARTİ DÜZENLİYORDU

Daha önce de Bodrum Yalıkavak'da da soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gökmen Kadir Şeynova'nın doğum günü partisine bir arkadaşının daveti üzerine gittiğini söyleyen Çevik, Gökmen'in firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun ortağı olduğunu söyledi. Davet edildiği teknede, 'Gio' takma isimli bir kişinin içmesi için kendisine kokain verdiğini söyledi.

"SADECE BODRUM VE PARİS'TE KOKAİN KULLANDIM"

"Sadece Bodrum'da ve Paris'te kokain kullandım" diyen Çevik, "Bunun dışında kimyasal uyuşturucu madde kullanmadım. Yurt dışında bulunduğum zamanlarda esrarı ara sıra yasal olması sebebiyle kullanırdım. Evimde bulunan sigara kağıdına sarılmış esrarı da yine bana 'Gio' isimli şahıs Kasım Garipoğlu'nun doğum günü partisinde verdi. Bir kısmını orada içtim. Kalan kısmını sigara paketimin içine koymuştum. Yaklaşık 2 ay öncedir" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği 3 partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bunlardan ikisi İstanbul'da biri de ifademde bahsettiğim üzere Gökmen'in doğum günü partisinin yapıldığı Bodrum'daydı. Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler" dedi. Garipoğlu'nun partileri dışında hiçbir partiye gitmediğini söyleyen Çevik, "Para karşılığında cinsel ilişkiye girmem. Aracılık etmem. Hiç kimseye de uyuşturucu madde temin etmedim, yer ve imkan sağlamadım. Telefonunun şifresini verdiğini ve elinden geldiğince soruşturmaya yardım etmek adına samimi beyanlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.