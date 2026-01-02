Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeybatısında geniş alanları işgal eden SDG, Şam hükümetiyle yapılan görüşmelere rağmen stratejik mahalleleri teslim etmiyor. Halep’in göbeğinde yer alan Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde bir devlet kurumu gibi hareket eden örgüt; trafik düzenleme, sokak denetimi ve sözde asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Anlaşmaya rağmen geri çekilmediler Örgütün sözde sorumlularından Mahmud Ali Mardilli, 1 Nisan Anlaşması’nın ardından bölgeden çekilmek yerine iç güvenlik yükünün arttığını iddia etti. Mardilli, mahalleleri koruma bahanesiyle sayısal güçlerini ve silah kapasitelerini artırdıklarını itiraf ederek, bölgedeki terör varlığının kalıcı hale getirilmeye çalışıldığının sinyalini verdi.

Ortak kontrol noktalarıyla işgal meşrulaştırılıyor Yeni güvenlik önlemleri adı altında bölgenin çevresine kontrol noktaları kuran örgüt, Şam hükümetiyle koordineli hareket ettiklerini öne sürüyor. Yarım milyon insanın yaşadığı bu mahallelerdeki "koruma" kapasitesine vurgu yapan SDG yönetimi, silahlı grupların saldırılarını bahane ederek Halep üzerindeki baskısını sürdürüyor.