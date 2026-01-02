Güney Amerika ülkesi kararını Türkiye’den yana kullandı Kolombiya da Bayraktar dedi

İspanyol basınından El Universo’nun aktardığına göre Kolombiya, insansız hava aracı filosunda önemli bir dönüşümün eşiğinde. Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC), bir süredir üzerinde çalıştığı modernizasyon planını hayata geçirmeye hazırlanırken, bu kapsamda Türkiye merkezli savunma sanayi şirketi Baykar ile temasa geçti.

Haberde, Baykar’ın Expodefensa 2025 fuarındaki varlığının Kolombiya’nın bu yöndeki planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekilirken “Bogota, halihazırda envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını değiştirmeyi değerlendiriyor” denildi.

FAC’nin planına göre Kolombiya, dron filosunu Bayraktar TB2 ve daha gelişmiş bir platform olarak öne çıkan Bayraktar TB3 modelleriyle yenilemeyi hedeflediğine dikkat çekilen haberde “Savunma kaynakları, her iki sistemin de orta irtifa – uzun havada kalış (MALE) sınıfında yer aldığını vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen Bayraktar TB2, Türk savunma sanayisinin en bilinen insansız hava araçları arasında yer aldığının öne çıkarıldığı haberde “Platform, 27 saat 3 dakikalık havada kalış süresi ve 25.030 feet irtifa ile Türk havacılık tarihinin rekor sahibi sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde Bayraktar TB2’nin yüksek düzeyde entegre bir yapıya sahip olduğu ve operatörün ihtiyaç duyacağı tüm unsurları tek bir sistemde sunduğu belirtilirken “Sistem; hava aracı, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzaktan görüntüleme terminali ve ileri konuşlu üs bileşenlerinden oluşuyor” denildi.

Bayraktar TB2’nin istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra silahlı taarruz kabiliyetine de sahip olduğuna dikkat çekilirken “Üçlü yedekli aviyonik sistemi sayesinde tam otonom taksi, kalkış, iniş ve seyir gerçekleştirebiliyor. Hizmete girdiği 11 yıl içinde platform 1 milyon saatin üzerinde uçuş yaptı” ifadesinde bulunuldu.

El Universo ayrıca Türkiye, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da 250’den fazla Bayraktar platformu aktif görevde bulunduğunu belirtti.

Haberde Kolombiya’nın yakın markajında Bayraktar ailesinin daha gelişmiş üyesi olan TB3’ün de bulunduğu ifade edilirken “Katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çekiyor. TB3, 8.35 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına sahip. 1.450 kilogram azami kalkış ağırlığı ve 280 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor. 24 saatin üzerinde havada kalabilen Bayraktar TB3, yaklaşık 9.000 metre irtifada görev yapabiliyor” denildi.

Baykar, TB3’ün yalnızca keşif ve gözetleme değil, kanat altına konuşlandırılan akıllı mühimmatlarla taarruz operasyonları da gerçekleştirebildiğinin altı çizilen haberde “Görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetleri sayesinde çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor” ifadeleri kullanıldı.

Son olarak El Universo, Kolombiya’nın alacağı nihai kararın, Güney Amerika’da Türk savunma sanayisinin etkinliğini artırabilecek önemli bir adım olabileceğini belirtti.