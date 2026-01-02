  • İSTANBUL
Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

Trafik ışıklarına eklenecek yeni beyaz ışık uygulamasıyla, kavşaklardaki bekleme süresinin kısalması ve araçların daha az dur-kalk yaparak yakıt tüketimini azaltması hedefleniyor.

#1
Foto - Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

Sürücüsüz otomobiller artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil; Waymo gibi şirketler sayesinde bugün Amerika’nın pek çok şehrinde yollarda robotaksiler geziyor. Ancak bu otonom araçların sayısının artmasıyla beraber, yollardaki altyapının da buna uyum sağlaması zorunlu hale geldi. Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden bir grup mühendis, 2020 yılından beri bu sorunu çözmek için sıra dışı bir öneri üzerinde çalışıyor: Mevcut kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına dördüncü bir renk eklemek. Araştırmacıların önerdiği bu yeni renk "beyaz" olsa da, asıl önemli olan rengin kendisinden ziyade üstlendiği kritik görev.

#2
Foto - Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

"ÖNDEKİ ARACI TAKİP ET" KOMUTU: Yeni sistemde beyaz ışık yandığında, insan sürücüler için kurallar oldukça basit bir hal alıyor. Bu ışığı gören şoförlerin yapması gereken tek şey, öndeki aracı takip etmek ve o ne yapıyorsa aynısını uygulamak. Sistemin temelinde otonom araçların hem birbirleriyle hem de trafik ışıklarıyla kablosuz olarak haberleşebilmesi yatıyor. Kavşaktaki otonom araç sayısı belli bir yoğunluğa ulaştığında devreye giren beyaz ışık, kontrolü yapay zekaya bırakıyor. Eğer kavşakta sadece insan sürücüler çoğunluktaysa, trafik lambaları bildiğimiz geleneksel düzene geri dönüyor.

#3
Foto - Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

YAKIT TASARRUFU VE AKICI TRAFİK İÇİN AKILLI ÇÖZÜM: Araştırma ekibinin yürüttüğü simülasyonlar, bu dördüncü ışığın trafiği ciddi oranda hızlandırdığını kanıtladı. Üstelik bu durum sadece hızla sınırlı değil; trafiğin dur-kalk yapmadan daha akıcı ilerlemesi, araçların yakıt tüketimini de önemli ölçüde aşağı çekiyor. Yapılan testlere göre, yoldaki araçların sadece 'u otonom olsa bile trafikteki gecikmeler %3 oranında azalıyor. Sürücüsüz araç oranı 0’a çıktığında ise trafik tıkanıklığı 'dan fazla düşüş gösteriyor. Bu da her geçen gün kalabalıklaşan şehirler için nefes aldıracak bir çözüm anlamına geliyor.

#4
Foto - Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

UYGULAMA AŞAMASINDAKİ ENGELLER: Teoride harika görünen bu sistemi hayata geçirmek sanıldığı kadar kolay değil. Öncelikle tüm dünyadaki trafik lambası altyapısının bu dördüncü renge uyumlu hale getirilmesi ve farklı markaların otonom araçlarının aynı haberleşme protokolünü kullanması gerekli. En büyük zorluk ise insan psikolojisi tarafında düğümleniyor. Sürücülerin alışılagelmiş üç renkli düzenden çıkıp, ne zaman yanacağı veya ne kadar süreceği belirsiz olan beyaz bir ışığa güvenmesi zaman alacaktır.

