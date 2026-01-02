Trafik ışıklarında dev değişim: Dördüncü renk dönemi başlıyor

Sürücüsüz otomobiller artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil; Waymo gibi şirketler sayesinde bugün Amerika’nın pek çok şehrinde yollarda robotaksiler geziyor. Ancak bu otonom araçların sayısının artmasıyla beraber, yollardaki altyapının da buna uyum sağlaması zorunlu hale geldi. Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden bir grup mühendis, 2020 yılından beri bu sorunu çözmek için sıra dışı bir öneri üzerinde çalışıyor: Mevcut kırmızı, sarı ve yeşil trafik ışıklarına dördüncü bir renk eklemek. Araştırmacıların önerdiği bu yeni renk "beyaz" olsa da, asıl önemli olan rengin kendisinden ziyade üstlendiği kritik görev.