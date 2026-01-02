  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Solculara bu videoyu izletin! Almanya ve Türkiye karşılaştırması herkesi şaşırttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."

Bebek katillerinden tiyatro İran’daki kalkışmaya İsrail desteği

Güney Amerika ülkesi kararını Türkiye’den yana kullandı Kolombiya da Bayraktar dedi

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Jet sosyetenin kirli çamaşırları bir bir dökülüyor! Ünlü influencer tek tek isim verdi: Boğaz'daki yalı partilerinde uyuşturucu skandalı patlak verdi

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Kadın - Aile 1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Sıfır beden olmak isteyenler açlıktan zayıflama yerine takviye zamanı
Kadın - Aile

1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Sıfır beden olmak isteyenler açlıktan zayıflama yerine takviye zamanı

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 Ayda 20 kilo vermek ister misiniz? Sıfır beden olmak isteyenler açlıktan zayıflama yerine takviye zamanı

Açlıktan zayıflama yerine tamamen doğal ürünlerden oluşan bu tarif sayesinde 1 ayda 20 kiloya yakın kilo vermek istiyorsanız, içeriğimizi sonuna kadar okuyun. Birçok kişinin sıfır beden olmak için yemek yemeyi bırakması mümkün olmayınca alınan kilolar sonrası kontrol edilemezken korku unsuru haline geliyor. Bu takviye kiloları artıran besinlere adeta meydan okuyor.

Doğa bize bütün imkanları sunar, hem de fazlasıyla. Tamamen doğal ürünlerden oluşan bu tarif sayesinde 1 ayda 20 kiloya yakın kilo vermek istiyorsanız, içeriğimizi sonuna kadar okuyun. Dediğimiz gibi doğada her şeyin çaresi vardır. Modern tıp tabii ki elinden geleni yapıyor ancak doğal ürünlerin yerini hiç birinin tutmadığını hepimiz biliyoruz.

İlaçların sebep olduğu yan etkiler bile başlı başına bir inceleme alanı olarak karşımıza çıkıyor. Size vermek üzere olduğumuz formül, çia tohumu ve limondan oluşuyor ve çeşitli temel vitaminleri almanızı sağlıyor.

Malzemeler

1 bardak limon suyu

Yarım bardak su

1 yemek kaşığı çia tohumu

1 yemek kaşığı doğal nektar (doğal meyve suyu)

Hazırlanışı:

Çia tohumlarını yarım bardak suya ekleyin ve 1 saat şişmeye bırakın, ardından diğer malzemeleri de ekleyerek blenderda karıştırın.

Her sabah boş mideye bu karışımı için ve sonuçlar karşısında şaşırmaya hazır olun. Çia tohumlarının içerdiği lif sindirim sisteminizi düzenleyerek sizi tok tutacak.

Limon suyu bildiğiniz gibi bir yağ yakıcıdır ve nerdeyse kalorisizdir ve aynı çia tohumları gibi sizi tok tutar. Tek yapmanız gereken yediklerinize biraz da olsa dikkat etmek ve bir ay içerisinde bütün emeklerinizin karşılığını alacaksınız.

Dikkat uzmanına danışmadan uygulamayınız

Ayda 20 kilo vermek kulağa cazip gelse de, bu süreç sağlığınız için oldukça risklidir. Uzmanlar, haftada 1-2 kilo vermenin güvenli olduğunu belirtir. Aşırı düşük kalorili diyetlerle bu hedefe ulaşmak mümkün olsa da, böyle bir yaklaşım sürdürülebilir değildir ve mutlaka doktor gözetiminde yapılmalıdır. Öte yandan Araştırmalar aç kalırsanız zayıflamak bir yana kilo bile alabileceğinizi gösteriyor. Açlık, metabolizma hızını azaltıyor.

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!

Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!

Ahmet Maranki'den beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi: Beyaz saça sahip olan bilmiyor
Ahmet Maranki'den beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi: Beyaz saça sahip olan bilmiyor

Kadın - Aile

Ahmet Maranki'den beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi: Beyaz saça sahip olan bilmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23