Kendi yurdunda Müslüman'a verilen değer işte bu: Yılbaşı çamları, noel babalar ortada! Mescitler morg ve tuvaletlerle yan yana
Türkiye yaşayan ve AVM, havaalanı, hastane gibi yerlere gittiğinde mescit arayan hemen herkesin dikkatini çeken mescitlerin bulunduğu izbe yerler, İlahiyat.tv adlı sosyal medya hesabı için içerik üreten kadın editör tarafından yüksek sesle dile getirildi.
Kadın editör, özellikle Müslüman Türk kültürüne ait olmayan yılbaşı çamı ve noel süsleri ve noel baba gibi Hıristiyan figürlerinin en merkezi ve canlı yerlere konulduğunu hatırlatırken mescitlerin morg, tuvalet ve otoparkların yanlarına gizlenmesinin Müslümanların inancına verilen değeri de gösterdiğine dikkat çekti.
Videoyu izleyenler ‘Ne kadar da haklı’ demekten kendini alamadı!