  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yollarda yeni dönem resmen başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu: On binlerce tabela söküldü, sürücülerin kafasını karıştıran o görüntüler tarihe karıştı

CHP zihniyetinin başı çektiği seküler yobazlar bu yıl da şaşırtmadı! Şişenin dibini buldular

Ekrem tam bir fırıldak çıktı! Diploma elden gidince başbakanlığa göz dikti

CHP işte budur! Kibir, yalan ve küstahlık!

İki afrika ülkesinden ABD'ye misilleme!

Okul çevrelerinde mide bulandıran rezalet

Ticari dünyada borçlanma maliyeti düştü! Merkez Bankası temerrüt faizini güncelledi: Mal ve hizmet tedarikinde yeni dönem başladı

Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!

Nusayri lideri, Alevi Devleti kurulması için İsrail'den yardım istedi!

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Gündem Kendi yurdunda Müslüman'a verilen değer işte bu: Yılbaşı çamları, noel babalar ortada! Mescitler morg ve tuvaletlerle yan yana
Gündem

Kendi yurdunda Müslüman'a verilen değer işte bu: Yılbaşı çamları, noel babalar ortada! Mescitler morg ve tuvaletlerle yan yana

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye yaşayan ve AVM, havaalanı, hastane gibi yerlere gittiğinde mescit arayan hemen herkesin dikkatini çeken mescitlerin bulunduğu izbe yerler, İlahiyat.tv adlı sosyal medya hesabı için içerik üreten kadın editör tarafından yüksek sesle dile getirildi.

Kadın editör, özellikle Müslüman Türk kültürüne ait olmayan yılbaşı çamı ve noel süsleri ve noel baba gibi Hıristiyan figürlerinin en merkezi ve canlı yerlere konulduğunu hatırlatırken mescitlerin morg, tuvalet ve otoparkların yanlarına gizlenmesinin Müslümanların inancına verilen değeri de gösterdiğine dikkat çekti.

Videoyu izleyenler ‘Ne kadar da haklı’ demekten kendini alamadı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulla

Beğenmiyorsan gitme AVMye. Kadının ne işi var AVMde? Bu gizli bir siyonist taktik videousu. Kadınları dışarı çekmek için yapılmış bir tuzak video.
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23