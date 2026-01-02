  • İSTANBUL
Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi Avrupa'nın otomobil sektöründeki pazarlarında sert düşüş yaşarken Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'in sohbet robotu Grok'ta skandal patlak verdi. Son günlerde patlak veren olaylar tepki çekti.

Foto - Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu otomobil şirketi Tesla ile satış oranlarında düşüş yaşıyor. Fransa Otomobil Birliği'ne göre, ABD merkezli şirket geçen ay Fransa'da sadece 1.942 araç kaydetti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 66'lık bir düşüş anlamına geliyor. Yeni yılda ne olacak merakla beklenirken İsveç'te ise Tesla'nın satışları Aralık ayında yüzde 71, yıl genelinde ise yüzde 67 oranında düştü.

Foto - Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Bloomberg'de yer alan habere göre; Bu düşüşlerin aksine Norveç'te ise şirket Aralık ayında 5.679 araç kaydetti; bu da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 90'lık bir artış anlamına geliyor. ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLGİ ARTTI ANCAK TESLA SATIŞLARI DÜŞTÜ 2026 yılı boyunca elektrikli araçlara ilgi arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, geçen yılın ilk 11 ayında Tesla'nın Avrupa genelindeki satışları yüzde 28 düşerken, sektör genelinde bataryalı elektrikli araç kayıtları yüzde 27 arttı. SATIŞLAR NEDEN DÜŞTÜ? Teknoloji milyarderi sık sık dünya gündemine oturmayı başan isim Elon Musk, siyasi hamleleriyle de 2025 de gündemdeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını desteklediğini açıklaması ve bağış yapması tepki çekmesine neden olmuştu.

Foto - Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Tesla satışlarındaki düşük orının nedenlerinden biri Elon Musk'ın Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkelerde sağcı politikacıları ve partileri desteklemesi nedeniyle yaşanan tepkiler olduğu düşünülüyor. Bir diğer neden ise Tesla'nın Tam Otonom Sürüş olarak pazarlmasını yürüttüğü araçlarla satış oranlarının artması bekleniyordu ancak şirket yetkililerden henüz yasal onay alamadı. Öte yandan Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ aracı Grok, son güncellemenin ardından kullanıcıların fotoğrafları üzerinde bikini veya forma giydirme, kişilerin yerlerini değiştirme ve renk düzenlemeleri yapma gibi müdahalelerde bulunabiliyor. Elon Musk, yapay zekâ aracının bu yöndeki gelişiminden memnuniyet duyduğunu belirtirken, Türkiye’deki birçok kullanıcı ise söz konusu özelliklerin açık bir etik ihlal oluşturduğunu ve güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. X kullanıcıları, tek bir komutla Grok'a başkalarının fotoğraflarına rızaları dışında "soyarak" bikini giydiriyor veya kıyafetlerini değiştiriyor olması büyük tepki topladı.

Foto - Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zekâ aracı Grok'un yeni güncellemesi kullanıcıları tehdit etti.

Foto - Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Yeni güncellemeyle birlikte Grok’un, kişilerin rızası olmadan görseller üzerinde değişiklik yapabilmesi, kişisel mahremiyeti tehdit ettiği gerekçesiyle tüm dünya gibi Türkiye'de büyük tepki topladı

