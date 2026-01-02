Elon Musk'ın kararları, yaptığı siyasi hamleler başına bela oldu: Tesla'yı vurdu... Kırmızı alarmda

Tesla satışlarındaki düşük orının nedenlerinden biri Elon Musk'ın Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkelerde sağcı politikacıları ve partileri desteklemesi nedeniyle yaşanan tepkiler olduğu düşünülüyor. Bir diğer neden ise Tesla'nın Tam Otonom Sürüş olarak pazarlmasını yürüttüğü araçlarla satış oranlarının artması bekleniyordu ancak şirket yetkililerden henüz yasal onay alamadı. Öte yandan Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ aracı Grok, son güncellemenin ardından kullanıcıların fotoğrafları üzerinde bikini veya forma giydirme, kişilerin yerlerini değiştirme ve renk düzenlemeleri yapma gibi müdahalelerde bulunabiliyor. Elon Musk, yapay zekâ aracının bu yöndeki gelişiminden memnuniyet duyduğunu belirtirken, Türkiye’deki birçok kullanıcı ise söz konusu özelliklerin açık bir etik ihlal oluşturduğunu ve güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. X kullanıcıları, tek bir komutla Grok'a başkalarının fotoğraflarına rızaları dışında "soyarak" bikini giydiriyor veya kıyafetlerini değiştiriyor olması büyük tepki topladı.