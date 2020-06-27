Sayı 495'e yükseldi! ABD ekonomisi ağır kan kaybediyor
ABD, ekonomisinin can damarlarından birini oluşturan petrol endüstrisinde ağır kayıplar yaşıyor. Ülkede 15 haftadır düşüşte olan petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta da 1 adet azalmasıyla toplamda 495'e ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.
15 haftada 495 kule kapandı
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188'e geriledi.
Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 495 adet azalmış oldu.
Petrol, haftayı düşüşle kapattı
Perşembe gününü 41,05 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 40,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 38,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.