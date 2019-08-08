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Sayan’dan Rektör Karabulut’a Ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
Sayan’dan Rektör Karabulut’a Ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u makamında ziyaret etti.


Rektör Prof. Dr. Karabulut’a ziyarette bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Prof. Dr. Karabulut’un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.


‘Doğudan yükselen Işık’ sloganı ile geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Sayan ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.


Ağrı’nın öğrenci kenti olması için tüm paydaşlarla el birliği ile çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, üniversite öğrencilerinin yeni Eğitim-Öğretim döneminde şehir içi ulaşımından ücretsiz olarak yararlanmaları konusundaki kararından dolayı Başkan Sayan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:17
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