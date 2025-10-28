  • İSTANBUL
Gündem Savunmadan sanata uzanan büyük adım! Gençlerin üretimine muhalefet yine burun kıvıracak mı
Gündem

Savunmadan sanata uzanan büyük adım! Gençlerin üretimine muhalefet yine burun kıvıracak mı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savunmadan sanata uzanan büyük adım! Gençlerin üretimine muhalefet yine burun kıvıracak mı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar – Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması” için başvurular resmen başladı. Gençlerin hem milli değerlere sahip çıkmasını hem de tasarım alanında kendilerini geliştirmesini hedefleyen proje, eğitim ve savunma alanında örnek bir iş birliği olarak dikkat çekti. Buna rağmen muhalefet çevrelerinin her milli adımda olduğu gibi yine kulp takma çabasına gireceği şimdiden konuşuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iş birliğinde, gençlerin milli ve manevi değerlere olan duyarlılığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Savunmadan Sanata: Genç Tasarımlar - Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarımı Yarışması’ için başvurular başladı. Gençlerin milli ve manevi değerlere duyarlığını artırmak, yerli savunma sanayisine yönelik farkındalıklarını güçlendirmek ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmelerini ve savunma sanayimizin simge değerlerini sanatsal bir biçimde yorumlamalarını hedefliyor.

2 farklı kategoride gerçekleştirilecek

Ortaokul öğrencileri, ‘Özel Gün Kartı Tasarımı’ kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü veya Öğretmenler Günü gibi özel günlerden birini seçerek kart tasarımı yapabilecek. Lise öğrencileri ise ‘Tişört Tasarımı’ kategorisinde, Türk savunma sanayisini temsil eden semboller (uçak, helikopter, insansız hava araçları, milli sistemler gibi) aracılığıyla yerli üretim gücünü yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak.

Başvurular 12 Aralık tarihine kadar yarisma.tskgv.org.tr adresinden yapılacağı belirtildi.

Cenk

Bu ulke muhalefetin sayesinde ayakta. Genclerin hepsi muhalefeti destekliyor. inansanizda inanmasanizda. Hatırlayın 2018 seçimlerini Z kuşağı ne yaptı. Yok ya.. 2018 değildi, 2023. Sahi, 2023'de de Z kuşağı dedik ama bir zırt çıkmadı. tüh ya

