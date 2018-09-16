Savunmada ihracat hamlesi

Savunma sanayiinde yerli üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor. Şu aşamada ülkemizde teleskopik yükseltme sistemleri (mastlar) üretiliyor. MILMAST markalı bu sistemler pek çok ülkeye satılıyor. Askeri standartlara uygun üretilen sistemler eğimli arazilerde, yüksek rüzgâr yüklerinin olduğu ağır ve zorlayıcı çevre koşullarında görev yapabiliyor. MILMAST’ın ilk kullanıcısı İhtar Anti-Drone Sistemi ile ASELSAN oldu.