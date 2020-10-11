Savunma ve havacılık sanayi ihracatında aslan payı Azerbaycan'ın

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi, geçtiğimiz ay Azerbaycan'a 77 milyon 167 bin doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Eylül döneminde yüzde 17 azalarak 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara geriledi. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artan savunma ve havacılık ihracatı, Ağustos ayına göre yüzde 58,7 artarak 281 milyon 582 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatı Eylül ayında yüzde 1,9'dan, yılın dokuz ayında ise yüzde 1,4 oldu.

Sektör geçen ay 77 milyon 167 bin dolar ile Azerbaycan'a en çok ihracat yaptı. Azerbaycan'ı 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi.

Miktar bazında ise Eylül ayında 76,7 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek ihracat Azerbaycan'a yapıldı.

Bu yılın 9 ayında savunma ve havacılık sanayi sektörü 531 milyon 107 bin dolar ile ABD'ye en çok dış satış yaptı. ABD'yi 127 milyon 928 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 123 milyon 723 bin dolarla Almanya, 123 milyon 26 bin dolarla Azerbaycan ve 114 milyon 912 bin dolarla Hindistan izledi.

113 noktaya ihracat

Savunma ve havacılık sanayi sektörü geçen ay 113 puan ihraç etti. Sektör, geçen yılın aynı döneminde 110 noktaya ihracat yaptı.

İl bazında, geçen ay en fazla ihracatı savunma ve havacılık sanayinde Ankara yaptı. Sektör, bu dönemde Ankara'dan 114 milyon 411 bin dolar ihracat yaptı.

Ankara'dan sonra İstanbul'dan 109 milyon 907 bin dolar, Eskişehir'den 18 milyon 739 bin dolar, Konya'dan 16 milyon 91 bin dolar ve İzmir'den 6 milyon 232 bin dolar dış satış yapıldı.