Savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı

Savunma-havacılık alanında hizmet veren Coşkunöz Savunma ve Havacılık, dünya havacılık firmalarına parça üretimi yapıyor ve cirosunun neredeyse yüzde 40’ını bu alandan elde ediyor. 2020’de ürün ve hizmetlerini ulusal alıcılar ile buluşturarak ihracatını yüzde 25’e çıkarmayı, anahtar teslim projeleriyle yüzde 50 büyümeyi hedefliyor

Türkiye’de savunma ve havacılık sektöründe, 2018 yılı cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükselmesiyle, 2019 yılında savunma alanında millîleşme çabaları ve havacılıkta yerli üretimin desteklenmesine hız verildi. 2017’de geliştirilen ürünlerle birlikte artırılan yerli üretim çalışmaları ve savunma-havacılık sanayiinde imalata destek projeleri ile 1 milyar 824 milyon dolar ihracata imza atıldı. Bu hareketlenmeyle beraber savunma sanayinin ihracatı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaşırken, savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge’ye harcandı. Coşkunöz Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Özgür Bayram, önemli ve pozitif gelişmeler gösteren bu grafiğin 2019 yılında sektörü daha da büyüteceğini öngörüyor.

Türk üretimi teknolojileri yeni pazarlara ulaştıracağız

Türkiye’yi ihracat yapan ülke konumuna getirecek savunma ve havacılık alanındaki millîleşme çalışmalarının desteklenmeye devam etmesiyle hem devletin hem de sektör oyuncularının önemli sonuçlar elde edeceğini belirten Coşkunöz Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Özgür Bayram, “Yapılan teşviklerle üreticilerin çalışmalarından verimli geri dönüşler almaya başladık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalar ışığında yerli teknolojiler, ürünler ve projeler ile Türkiye’nin bu alanda yeni bir dünya gücü olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında pazarın artması için rotamızı farklı ülkelere çeviriyor, yeni projeler geliştirerek Türk üretimi teknolojilerini piyasada aranan ürünler hâline getirmeye odaklanıyoruz. Coşkunöz Savunma ve Havacılık olarak TUSAŞ üzerinden BOEING, AIRBUS gibi dünyanın neredeyse tüm havacılık firmalarına parça üretimi yapıyoruz. Parça bazında imâlat sayımız aylık 10 bin civarını buluyor ve ciromuzun neredeyse yüzde 40’ını bu alan oluşturuyor” dedi.

Sene sonunda yüzde 50 büyüme hedefliyor

Yerlileşme faaliyetlerini ürün geliştirme hedefiyle yürüten Coşkunöz Savunma ve Havacılık, yurt içinde ROKETSAN, ASELSAN, TUBİTAK SAGE, TAİ gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor. 2018 yılında gerçekleştirilen projeler ve millîleşme çalışmalarının hem sektör hem de Coşkunöz Savunma ve Havacılık’ın yatırımları için olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Bayram, “2018’de ihracat oranımız yüzde 19 oldu. 2019’da da ürün ve hizmetlerimizi ulusal alıcılar ile buluşturarak yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Korean Aerospace Industries (KAI) şirketi ile 2015 yılında imzaladığımız 60 Adet KUH Sorion helikopterinin orta gövdesinin (KUH Center Fuselage) montaj sözleşmesi çerçevesinde sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. 2026 yılına kadar devam edecek proje kapsamında kazandığımız yetkinlik ile şu an ülkemizde “gövde montajı” gerçekleştirebilen ilk iki firma arasında yer alıyoruz. Havacılık sektöründe Detail Part Manufacturing (DPM) konusunda kendimizi geliştirerek doğrudan BOEING ve AIRBUS ile çalışma fırsatı sunmakarzusundayız. Bu kapsamda ihracattaki esas potansiyelimizi havacılık alanında oluşturuyoruz. Savunma alanında ise ürün geliştiren ve katma değerli üretim yapan bir firma olmanın yanı sıra ürünlerimizin devlet desteği ile ihraç edilmesi bizim için önemli. Aynı zamanda talaşlı imalatta iyi bir olgunluğa ulaştığımızı ve burada oldukça ehil olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ülkemiz ve Türk endüstri piyasası için 2020 yılını iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyor, 2020 yılı sonunda yaklaşık yüzde 50 oranında büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.