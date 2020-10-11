Savunma ve güvenlik kurumlarına 138 milyar lira ödenek

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, 61.5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı’na tahsis edildi. Bakanlığı 44.6 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) izledi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyet ve ihtiyaçları için 27.7 milyar liralık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2.6 milyar liralık kaynak tahsis edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 1.5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) 120.1 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne 38.1 milyon lira ödenek ayrıldı. Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 30.3’le Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görüldü. Bu kurumu yüzde 20.5’le Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT, yüzde 19.1’le SSB, yüzde 14.3’le EGM, yüzde 14.2’yle Milli Savunma Bakanlığı takip etti.