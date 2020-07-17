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Ekonomi

Savunma sanayisinde Azerbaycan ile iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: - "Savunma sanayimiz, SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir" - "Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:47:26 -
Savunma sanayisinde Azerbaycan ile iş birliği

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma sanayimiz, SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettiklerini bildirdi.

Paylaşımında, "İki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayinde de iş birliği konularımızı görüştük." ifadesine yer veren Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir. Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet iki devlet."

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