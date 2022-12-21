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Dünya Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin
Dünya

Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin

Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, başörtülü kadınlara ayrımcılık yapanların ülkede yeri olamayacağını söyledi. Müslümanlar ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 08:27:00 -
Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin

Citizen televizyonunun haberine göre, Duale, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, ülkedeki başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığa değinerek, "Eğer, başörtülü kızlarımız, eşlerimiz ve kardeşlerimizle bir sorununuz varsa ve Kenya'da yaşıyorsanız o zaman bu ülkeyi terk etmeniz daha iyi olacaktır çünkü onlar başörtüsü takmaya devam edecek." diye konuştu.

MÜSLÜMANLAR ÜLKEDE AZINLIK KONUMUNDA

Karar, ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda olan Müslümanların tepkisine yol açmıştı.

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