Savunma Bakanı noktayı koydu! Başörtüsü ile sorununuz varsa bu ülkeyi terk edin
Kenya Savunma Bakanı Aden Duale, başörtülü kadınlara ayrımcılık yapanların ülkede yeri olamayacağını söyledi. Müslümanlar ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda.
Citizen televizyonunun haberine göre, Duale, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, ülkedeki başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığa değinerek, "Eğer, başörtülü kızlarımız, eşlerimiz ve kardeşlerimizle bir sorununuz varsa ve Kenya'da yaşıyorsanız o zaman bu ülkeyi terk etmeniz daha iyi olacaktır çünkü onlar başörtüsü takmaya devam edecek." diye konuştu.
MÜSLÜMANLAR ÜLKEDE AZINLIK KONUMUNDA
Karar, ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda olan Müslümanların tepkisine yol açmıştı.