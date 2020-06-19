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Yerel

Savrun Çayı’nda toplu balık ölümleri

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun Çayı’nda binlerce ölü balığın akarsu kenarında toplanması görenleri şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:32:38 -
Savrun Çayı’nda toplu balık ölümleri

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun Çayı’nda binlerce ölü balığın akarsu kenarında toplanması görenleri şaşırttı.


Kuzey Toroslardan doğup bir çok köyden akarak gelen ve Kadirli şehir merkezinden geçip Ceyhan Nehrine oradan da Akdeniz’e dökülen Savrun Çayı’ndaki balık ölümleri endişelendirdi. Kadirli Merkez Yeni Mahalle Harapbahçe civarından başlayıp şehir merkezine kadar uzanan akarsuyun büyük bölümünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balık ölümleri ile ilgili Kadirli Kaymakamlığı inceleme başlattı.


Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı yetkililer Savrun Çayı’na gelerek ölü balıklardan numune alıp balıkların neden öldüklerine dair inceleme başlattı.

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