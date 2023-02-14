Savcılar hesap sormazsa yazıklar olsun hepimize! 'Şehir hastanesi sistemi çöktü'

Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet paçavrasının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan asrın felaketi sonrası şehir hastaneleri üzerinden siyaset yapmaya kalkışmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Lütfen söyler misiniz?

Bu gazetecilik midir?

Dürüst solculara soruyorum..

Ellerini, neyi kutsal biliyorlarsa, onun üzerine koyup söylesinler.

Bu insanlık mıdır?

1960’lı yıllarda, yine Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberi, biraz da kendimiz bile yarı yarıya inanarak anlatırız.

“Canım o kadar da değil, belki de maddi bir hata yapılmıştır” diyerek, kendimizi frenleyerek, skandalı anlatırız..

Olay ne?

Bir cami imamının keçisi çalınmış..

Cumhuriyet gazetesi bunu haber yapıyor..

“İmamın keçisi çalındı” şeklinde olması gereken başlık nasıl çıkıyor?

“İmam, keçi çaldı!”

1960’lı yılları geçtik.

2023’e geldik.

“Asrın felaketi” deniyor.

“Kaydedilen kısa aralıklı ardı ardına gerçekleşen iki ayrı depremlerden en büyüğü” deniliyor..

“Adıyaman’da bina kalmadı” deniyor..

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