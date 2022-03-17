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Gündem Savcı yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı
Gündem

Savcı yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı

İstanbul'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi, bir savcıyı yasa dışı bahis yalanıyla 200 bin TL dolandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:25:00 -
Savcı yasa dışı bahis yalanıyla dolandırıldı

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan dolandırıcılık çetesinin son kurbanı bir savcı oldu.

Yasa dışı bahis yalanıyla savcıya tuzak kuran çete, ilk önce kendilerini banka çalışanı olarak tanıttı.

Dolandırıcılar daha sonra savcıyı, 'banka hesabınızdan yasa dışı bahisle ilgili para aktarımı yapıldı' yalanıyla kandırdı.

3 saatte 200 bin TL aldılar

3 saat boyunca savcıyla görüşerek güven kazanan dolandırıcılar, hesaptaki tüm paranın güvenlik gerekçesiyle kendilerine gönderilmesini istedi.

Dolandırıcılar ayrıca paranın iade edileceğini de söyleyerek yöntemlerine devam etti.

Yaşanan bu durumun ardından savcı, bankadaki 200 bin lirayı şüphelilerin hesabına yolladı.

Ekipler harekete geçti

TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre ekipler, yaşanan bu dolandırıcılığın ardından harekete geçti.

Polis ekipleri önce dolandırıcıların kimliklerini tespit etti, ardından adresler belirlendi.

 

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

200 bin lira sahibine teslim edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi daha gözaltına alındı.

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