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Siyaset

Savcı Sayan’ın Muharrem İnce çıkışı çok ama çok konuşulacak! 'İnce ile uzun yıllar çalıştım...'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir tespit yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:05:00 - 2020-08-10 14:08:52
Savcı Sayan’ın Muharrem İnce çıkışı çok ama çok konuşulacak! 'İnce ile uzun yıllar çalıştım...'

Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, partisinden ayrılarak yeni parti girişimlerine başladığı öne sürülen CHP'li Muharrem İnce ile ilgili olarak, 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alır' yorumunu yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Savcı Sayan, bir dönem Muharrem İnce ile çalışma fırsatı bulduğunu belirterek 'Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla karşılığı var' dedi.

İşte Sayan'ın o açıklamaları:

İnce ile uzun yıllar çalıştım. Parti kurar mı, kurmaz mı,kuramaz mı, onu bilemem kendi iradesi. Ama şunu iyi biliyorum ki, parti kurduğunda KK’dan (Kemal Kılıçdaroğlu) çok daha yüksek oy alacaktır. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na göre karşılığı çok daha fazladır. CHP’yi iyi tanıyan birisi olarak söylüyorum.

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