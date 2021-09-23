Savcı Sayan'dan tokat gibi 'Kürt sorunu' cevabı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Kürt sorunu"nun çözümüne ilişkin HDP açıklaması ve HDP'li Sezai Temelli'nin asıl adresi bebek katili Öcalan olarak göstermesinin ardından büyüyen tartışmalara, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dahil oldu.

"Aklı olan başka muhatap aramaz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, “Biri muhatap Kandil, bir diğeri İmralı ve HDP diyor. Oysa asıl muhatap 40 yıldır Kandil, İmralı, HDP zulmüne direnen, Vatan ve milletin birliğini savunan, kardeşlik diyen Biz Kürtleriz. Aklı olan başka muhatap aramaz. Aksini savunanlar Kürtleri ateşe atmak, Ülkeyi Suriye yapmak istiyor” ifadelerini kullandı.

HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, MHP'yi işaret ederek, "MHP Kürt sorunu yoktur diyor. Şu ortağınız ile bir fikir birliği sağlayın ilk önce." diyerek Savcı Sayan'ı hedef aldı.

Taşdemir'e yanıt veren Sayan, "Bayrak, toprak ve vatan ile probleminin olmadığını PKK ve teröre karşı olduğunu beyan et. Fikir birliği içinde olduğunuz dağdaki ortağınızdan ayrılırın, Varsa bir sorun hemen çözelim. Neyi sorun görüyorsanız lütfen onu da yazın." dedi.

"En büyük sorun PKK terörü ve küçük ortağı HDP'nin yaklaşımıdır"

Sayan'a bir kez daha yanıt veren HDP vekili, "Hani siz de kendinizi Kürt olarak görüyorsunuz ya dolayısıyla Türkiye’de Kürtlerin ne sorun yaşadığını biliyor olmanız gerekir. Bunu da biz mi size anlatalım?" paylaşımı yapınca Sayan, "Evet, bir Kürt olarak çok iyi biliyorum. En büyük Kürt sorunu, 40 yıldır Kürtlere kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Kürtlerin kaderi ile oynayan, PKK terörü ve küçük ortağı HDP’nin siyasetidir." ifadelerini kullandı.