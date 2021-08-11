Savcı Sayan'dan mülteci tepkisi: Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere zamlı su ve Bolu'da istenmiyorsunuz açıklamasına tepki göstererek, 'Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Almanı ve İngilizi yemeğe çıkarır. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla' dedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla" görüşünü dile getirdi.