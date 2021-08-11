  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Peribacalarında 'kaya balı' üretimi
Türkiye Senegal'e tıbbi malzeme yardımı yapacak
İsrail'de vaka sayıları yükseliyor
Ekolojik Üst Geçit hayvanları koruyor
Gündem Savcı Sayan'dan mülteci tepkisi: Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla
Gündem

Savcı Sayan'dan mülteci tepkisi: Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere zamlı su ve Bolu'da istenmiyorsunuz açıklamasına tepki göstererek, 'Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Almanı ve İngilizi yemeğe çıkarır. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 05:21:00 -
Savcı Sayan'dan mülteci tepkisi: Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu belediye başkanının derdi mülteciler değil. Bolu’ya Alman, İngiliz yerleşse Tanju bey onların evine su faturasını Almanca, İngilizce gönderir. Onlarla yemeğe çıkar. Bu zihniyetin derdi Müslümanlarla. Aramıza yapay sınırlar konulmuş Osmanlı bakiyesi ve Osmanlı dostlarıyla" görüşünü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay