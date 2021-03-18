Savcı Sayan'dan kritik uyarı: Bunun için her yolu deniyorlar, inanmayın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

"Biz Kürtler hep birlikte PKK ve siyasi temsilcilerini red etmediğimiz müddetçe daha çok acılar çekeceğiz." diyen Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

"HDP, Kürtlerin desteğini kaybettikçe kapatılmayı bir kurtuluş olarak görüp, kapatılmak için her yolu deniyor, devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynuyor. Üzüldüklerine inanmayın."

İşte Savcı Sayan'ın konu ile ilgili paylaşımı: