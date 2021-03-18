  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savcı Sayan'dan kritik uyarı: Bunun için her yolu deniyorlar, inanmayın
Gündem

Savcı Sayan'dan kritik uyarı: Bunun için her yolu deniyorlar, inanmayın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin Kürtlerin desteğini kaybettikçe kapatılmayı bir kurtuluş olarak gördüğünü ve kapatılmak için her yolu denediğini, üzüldüklerine inanılmaması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:40:00 -
Savcı Sayan'dan kritik uyarı: Bunun için her yolu deniyorlar, inanmayın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

"Biz Kürtler hep birlikte PKK ve siyasi temsilcilerini red etmediğimiz müddetçe daha çok acılar çekeceğiz." diyen Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları kaydetti:

"HDP, Kürtlerin desteğini kaybettikçe kapatılmayı bir kurtuluş olarak görüp, kapatılmak için her yolu deniyor, devletin ve milletin sinir uçlarıyla oynuyor. Üzüldüklerine inanmayın."

İşte Savcı Sayan'ın konu ile ilgili paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı
Medya

Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı

Malezya'da Kraliçe Tunku Azizah, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerini çok yakından takip ettiğini söyleye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay