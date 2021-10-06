Savcı Sayan'dan Fox TV'ye çok net çağrı! 'Haydi görelim tarafsızlığınızı'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Fox TV'nin 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı yayına çıkartmasına tepki gösterdi. Başkan Sayan, Fox TV'ye tarafsızlık çağrısında bulundu.
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Fox TV, 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümünde HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı canlı yayında konuk etti. Programda yapılan Selahattin Demirtaş güzellemesi dikkatlerden kaçmazken, Başak Demirtaş'ın özellikle bugün yayına katılması manidar karşılanarak tepkileri de beraberinde getirdi.
'Haydi görelim tarafsızlığınızı'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Fox TV'ye "tarafsızlık" çağrısında bulundu. Başkan Sayan, "Fox Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu çalar saatin bugünkü konuğu Demirtaş’ın eşiydi. 6 Ekim olaylarının yıldönümünde çıkması manidar. İnşallah Fox Tv yarın da katledilen Yasin Börü’nün ailesini konuşturur. Haydi görelim tarafsızlığınızı." dedi.
Yasin Börü terörsitler tarafından vahşice katledilmişti!
Yasin Börü, Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla sokaklara dökülen teröristler tarafından, insanlık dışı bir vahşetle şehit edilmişti.
Şehit Yasin Börü 16 yaşındaydı