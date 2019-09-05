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Savcı Sayan'dan bomba paylaşım: Bundan bir şey anladınız mı?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Yenikapı tiyatrosu' ile ilgili bomba bir paylaşım yaptı.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:38
Savcı Sayan'dan bomba paylaşım: Bundan bir şey anladınız mı?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyede bulunduğunu iddia ettiği '1700 makam aracı' iddiasını ispatlamak yeni oyunlara başladı. İmamoğlu, dün geceden itibaren belediyeye ait olan ve logolarını söktürdüğü hizmet araçlarını Yenikapı'da sergilemeye başladı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İmamoğlu ve İBB ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Savcı Sayan, paylaşımında İmamoğlu'nun 2 Eylül'de yaptığı araç alım ihalesine sert çıktı. .Sayan, paylaşımında, "Fazla araç var deyip araçları Yenikapı’ya toplayan İmamoğlu 2 Eylül’de araç alım ihalesi yapmış. Siz bundan bir şey anladınız mı...!" ifadelerini kullandı.

Yenikapı'da sergiliyor

Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde sık sık, İBB'nin gereğinden fazla makam aracına sahip olduğunu, araç satın alma ve kiralamalarında geçmiş belediye yönetimi tarafından israf yapıldığını öne sürdü. Bu sözde "israfı" gözler önüne sermek için de söz konusu araçları Yenikapı'da sergileyeceği vaadinde bulundu.

Logolar söküldü

İmamoğlu, kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi.

Çoğu belediye şirketlerine ait olan ve belediyenin arazide hizmet aracı olarak kullandığı bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek sökülerek Yenikapı'ya getirildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:38
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan
  3. Ekrem İmamoğlu

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