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Gündem Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!
Gündem

Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Türkiye, “Tarih yeniden tekerrür mü ediyor?” dedirten gelişmeleri yaşıyor. 28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri söküldü, cezalar verildi. Cunta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD’a hesap sorulmayınca yeniden sahneye çıkmaya başladılar. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan TÜSİAD’ın oynadığı oyunu deşifre etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 14:08:00 - 2021-12-19 14:16:29
Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ‘fırsat’ olarak gören 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinden TÜSİAD’ın oyun bir bir ortaya çıkıyor. 

Savcı Sayan’dan TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Savcı Sayan, TÜSİAD’a “yazıklar olsun” dedi ve şu sözlerle yüklendi;

“TÜSİAD’ın yeni oyunu,Halkı ve piyasayı tedirgin eden beyanat ver..Anadolu halkı hemen tedirgin olsun 100 lirasını bile dolara yatırsın.. Sen de daha önce biriktirdiğin dolarlarından milyarlar kazan Şikayetçi olan sen. Kazanan yine sen.

Kaybeden Halkımız ve Ülkemiz.

YAZIKLAR OLSUN”

28 Şubat’ın hesabı sorulmayınca yine sahneye çıktılar

Türkiye’nin 28 Şubat benzeri bir süreçten geçtiğine dikkat çekilirken, o dönemin aktörlerinin yeniden sahneye çıkmaları manidar bulunuyor. Memlekete yönelik her türlü zararlı oluşumların arkasında yer alan TÜSİAD’a bugüne kadar yargının neden harekete geçmediği merak ediliyor. 28 Şubat sürecindeki 5’li çetenin aktörlerine mutlaka hesap sorulması gerektiğine hep dikkat çekildi.  

 

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Yorumlar

Sulhi

Dogrusun baskan 100 zengin 1 milyon bozdursa 10 milyar eder dolar 9 tl ye gelir aama bunlar suluk basimiza hesap sorulsaydi simdi kuyruklari apisarasinda olurdu
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Muhtar

İnsanlar için tehlike arz eden köpeklere mikroçip takma zorunluluğu getirilmişti. 
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