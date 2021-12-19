Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ‘fırsat’ olarak gören 28 Şubat zihniyetinin temsilcilerinden TÜSİAD’ın oyun bir bir ortaya çıkıyor.

Savcı Sayan’dan TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Savcı Sayan, TÜSİAD’a “yazıklar olsun” dedi ve şu sözlerle yüklendi;

“TÜSİAD’ın yeni oyunu,Halkı ve piyasayı tedirgin eden beyanat ver..Anadolu halkı hemen tedirgin olsun 100 lirasını bile dolara yatırsın.. Sen de daha önce biriktirdiğin dolarlarından milyarlar kazan Şikayetçi olan sen. Kazanan yine sen.

Kaybeden Halkımız ve Ülkemiz.

YAZIKLAR OLSUN”

28 Şubat’ın hesabı sorulmayınca yine sahneye çıktılar

Türkiye’nin 28 Şubat benzeri bir süreçten geçtiğine dikkat çekilirken, o dönemin aktörlerinin yeniden sahneye çıkmaları manidar bulunuyor. Memlekete yönelik her türlü zararlı oluşumların arkasında yer alan TÜSİAD’a bugüne kadar yargının neden harekete geçmediği merak ediliyor. 28 Şubat sürecindeki 5’li çetenin aktörlerine mutlaka hesap sorulması gerektiğine hep dikkat çekildi.