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Dünya Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar
Dünya

Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar

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Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar

İsrail yönetiminin, Lübnan’ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme sürecini ertelediği bildirildi. İsrail basınına göre ertelemenin gerekçesi, Beyrut ile ortak bir denetim mekanizması üzerinde anlaşmaya varılmasının beklenmesi.

İsrail’in, Lübnan’ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme sürecini erteleme kararı aldığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Lübnan ile İsrail arasında geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından çekilme takviminin ilk öngörülenden daha ileri bir tarihe bırakılacağı belirtildi.

Görüşmeler sonucunda çekilme takviminin ilk öngörülenden daha ileri bir tarihe erteleneceği sonucuna varıldığı belirtilen haberde, "İsrail ordu güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Zavtar ve Ferrun bölgelerinden çekilmesi gecikecek." ifadesi kullanıldı.

Haberde, söz konusu ertelemenin, iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli güvenlik ekinde yer alan ateşkesin uygulanması için "Lübnan ile İsrail orduları arasında ortak bir denetim mekanizması kurulana kadar" süreceği iddia edildi.

ABD'nin mekanizmada yer alacak isimleri onaylaması bekleniyor

Öte yandan KAN’a konuşan bir kaynak, Hizbullah'ın paylaşılan hassas bilgilere ulaşmasını engellemek amacıyla ABD'nin söz konusu mekanizmada yer alacak isimleri onaylamasının beklendiğini aktardı.

Aynı kaynak, bu durumun 2024 yılında kurulan önceki mekanizmanın başarısız olmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu savundu.

İsrailli güvenlik kaynakları ise konuya ilişkin, şu an için net bir takvim bulunmadığını, çekilmenin muhakkak gerçekleşeceğini ancak bunun "doğru ve eksiksiz bir şekilde" yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynaklar, "Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı somut ve derhal harekete geçmeyi taahhüt edeceği net standartlar belirlenmeden güçlerin çekilmeyeceğini" öne sürdü.

ABD'nin arabuluculuğunda Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri, 26 Haziran'da, öncelikle isimleri belirtilmeyen iki pilot bölgeden başlamak üzere, işgal altındaki tüm Lübnan topraklarından İsrail'in "aşamalı" olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Çekilme için net bir takvimin yer almadığı anlaşma, bu süreci, Lübnan ordusunun İsrail'in çekildiği bölgelerde tam güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi ve başta Hizbullah olmak üzere silahlı grupların silahsızlandırılması şartına bağlıyor.

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