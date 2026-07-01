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Eğitim ÖSYM duyurdu: YKS'de bir soru iptal edildi
Eğitim

ÖSYM duyurdu: YKS'de bir soru iptal edildi

Yeniakit Publisher
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ÖSYM duyurdu: YKS'de bir soru iptal edildi

ÖSYM, 2026-YKS sonuçlarına ilişkin değerlendirme sürecinde alınan kararı duyurdu. AYT Matematik Testi’nde bir sorunun cevabı değiştirilirken, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’ndeki bir soru iptal edildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS'de bir sorunun iptal edildiğini, bir sorunun ise cevabının değiştirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

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