Milli savunmanın devinden kutlu iş birliği! HAVELSAN ve Yeşilay'dan bağımlılık tuzaklarına karşı tarihi protokol!

HAVELSAN ile Yeşilay arasında çalışanların sağlığını desteklemek ve bağımlılıkla mücadelede kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. HAVELSAN Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, temmuz ayının ilk haftasını bağımlılıkla mücadele haftası ilan ettiklerini ifade ederek, "HAVELSAN ailesi olarak Yeşilay'ın ortaya koyduğu çalışmaları destekliyor, gençlerimizi ve onların çok kıymetli ailelerini bağımlılıktan korumayı, farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmeyi ortak sorumluluk olarak kabul ediyoruz. HAVELSAN olarak büyük bir aileyiz. 2 bin 800 kişiyi bulan büyük bir mühendis, teknisyen ve çalışan ordusuna sahibiz. Bu kişileri, aileleriyle birlikte düşündüğümüzde de çok daha fazla insana hitap etme, dokunma fırsatı sunuyor. Biz bu yıl kuruluşumuzun da yıldönümü olan 13 Temmuz tarihi dolayısıyla bununla da bağdaştırarak, temmuz ayının ilk haftasını bağımlılıkla mücadele farkındalığı haftası ilan ediyoruz. Bünyemizde de Yeşilay'ımızla birlikte her yıl çeşitli seminerler, etkinlikler düzenleyerek bu farkındalığı arttırmayı planlıyoruz. Özellikle birçok insanın sigara gibi, teknoloji bağımlılığı gibi diğer bağımlılıklardan kurtulmak için mücadele ettiğini, hatta bir kısmının bu konuda maddi anlamda da birtakım faaliyetlere girerek bundan kaçınmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla biz de bugünün faaliyeti kapsamında inşallah onlara destek olacağız" dedi.