Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı: "Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic." Cenazelerden bazıları, soykırımda katledilen akrabalarının mezarlarına defnedilecek. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, 10 kurbanın ailesinin defin için onay verdiğini ve sayının kesinleştiğini söyledi. Fazlic, cenazelerin toplu mezarlardan çıkarıldığını ve ailelerinden alınan DNA örnekleriyle eşleştirildikten sonra kimlik tespitlerinin yapıldığını belirtti. Bir babanın oğlunun yanına, bir kişinin ise amca çocuklarıyla aynı mezara defnedileceğini aktaran Fazlic, "Bazı cenazeler çok az sayıda kemik kalıntısından oluşuyor. Aileler, yeni toplu mezarların bulunacağı ve başka cenaze kalıntılarına ulaşılacağı umuduyla bir süre daha beklemeye karar veriyor. Böylece sevdiklerini daha bütün halde defnedebileceklerine inanıyorlar." ifadelerini kullandı.