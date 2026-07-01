  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş'ın Slovakya kampı kadrosu belli oldu! Oturduğu evin hesabını veremedi! Kira miktarını açıklamaktan kaçındı Araçların şase numaralarını değiştirip piyasaya sürüyorlardı! O örgüte 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı Fred’den taraftara mesaj: Şampiyonluğu elde edeceğiz Bakan Fidan'dan AB'ye net vize ve Gümrük Birliği resti! Süreci tıkayan ülkeyi açıkladı Tarihi göç ölüm kalım savaşına döndü! Martılar tek tek havada avladı Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor NATO Liderler Zirvesi’nde 56 bin güvenlik personeli görev alacak Milli savunmanın devinden kutlu iş birliği! HAVELSAN ve Yeşilay'dan bağımlılık tuzaklarına karşı tarihi protokol! Dünyanın en iyileri belli oldu! 3 Türk lezzeti listede
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Bosna Hersek'te Sırpların Boşnaklara saldırısıyla başlayan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında acı bir kez daha tazelenecek. Kimlikleri yeni tespit edilen 10 kurban, 11 Temmuz'daki anma töreninde toprağa verilecek.

#1
Foto - Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, "Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından görülen en büyük insanlık trajedisi" olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar için bu yıl da anma törenleri gerçekleştirilecek. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 31. yıl anma törenlerinde defnedilecek 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic.

#2
Foto - Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Bu yıl toprağa verilecek 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı: "Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic." Cenazelerden bazıları, soykırımda katledilen akrabalarının mezarlarına defnedilecek. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, 10 kurbanın ailesinin defin için onay verdiğini ve sayının kesinleştiğini söyledi. Fazlic, cenazelerin toplu mezarlardan çıkarıldığını ve ailelerinden alınan DNA örnekleriyle eşleştirildikten sonra kimlik tespitlerinin yapıldığını belirtti. Bir babanın oğlunun yanına, bir kişinin ise amca çocuklarıyla aynı mezara defnedileceğini aktaran Fazlic, "Bazı cenazeler çok az sayıda kemik kalıntısından oluşuyor. Aileler, yeni toplu mezarların bulunacağı ve başka cenaze kalıntılarına ulaşılacağı umuduyla bir süre daha beklemeye karar veriyor. Böylece sevdiklerini daha bütün halde defnedebileceklerine inanıyorlar." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI? Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. İşgalin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü. Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak tanıdı.

#4
Foto - Soykırımın 30. yılında acı tazelenecek: 10 Kurban daha defnediliyor

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemik kalıntılarına ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnediliyor. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken 250 kurban, ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kalıntılarına ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor. Srebrenitsa soykırımı kurbanlarından kemikleri bulunup kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor
Gündem

Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü çalışanı Derya Gündoğdu'n..
Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"
Gündem

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında cezaevine gönderilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ile ilgil..
Türkiye'ye 3 saat mesafede! ABD'ye ait askeri uçaklar bölgeden ayrıldı
Dünya

Türkiye'ye 3 saat mesafede! ABD'ye ait askeri uçaklar bölgeden ayrıldı

Türkiye'ye 3 saat mesafede bulunan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklar ülkede ayrıldı.
Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!
Gündem

Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadi..
Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı'
Siyaset

Yeniden Refah eski defterleri açtı! 'Türkiye bunu yapmasa NATO'ya alınmazdı'

Geçtiğimiz günlerde, “NATO Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacak olması büyük bir diplomatik başarıdır” açıklamasıyla gündeme gelen Yeniden Refah..
Hedef 2027! NBA Avrupa projesinde önemli adım atıldı
Spor

Hedef 2027! NBA Avrupa projesinde önemli adım atıldı

NBA ve FIBA’nın 2027’de hayata geçirmeyi planladığı NBA Avrupa projesinde kalıcı franchise teklif süreci tamamlandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23