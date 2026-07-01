'Denetimler artsın' diyen sürücülerden o firmaya tepki! Petlas'ın lastikleri 6 ayda balon oldu

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Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek vergi getirilmesi ve diğer firmaların baskı altına alınması yönünde yürüttüğü lobi faaliyetleri sürücülerin ve sektör temsilcilerinin büyük tepkisini çekti.

En çok şikâyet alan yerli lastik firması olarak bilinen Petlas’tan rekabeti önleme ve fiyat tekeli oluşturma adına atılan sinsi adım Rekabet Kurulu tarafından görülüp, soruşturma neticesinde cezalandırılırken, sürücüler başta Petlas olmak üzere piyasayı tekeline almak isteyen firmalara denetimlerin artarak sürmesini istediler.

Ticaret Bakanlığı'nın konuyu yakın takip etmesini ve bu tür çıkar amaçlı sinsi oyunları cezasız bırakmaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

PETLAS ÖNCE KALİTESİNİ DÜZELTSİN

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezaları olumlu ancak yetersiz bulan sürücüler, Petlas'a tepki göstererek, "Piyasayı manipüle edeceğinize ürünlerinizi kaliteli üretmeye çalışın. Markalarınızdan hem yazlık hem kışlık lastik aldım ama kalite yerlerde sürünüyor" ifadelerini kullandılar.

LASTİKLERİ 6 AYDA BALON OLDU

Bir başka sosyal medya yorumcusu ise, devlet yetkililerini ve TSE'yi göreve davet ederek, "Petlas'ın lastikleri berbat ötesi. 6 ayda balon oldu ve yataklarda şişme yapıyor, yürüyüş takımlarına hasar veriyor. Lastik özelliğini kaybettiği için frene basınca direksiyon titredikçe titriyor... Petlas'ın ürünlerini sakın almayın. Bunların azıcık kendine saygısı olsa paraya değişmez haysiyetini..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İHLALLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde tamamlamış ve başta Petlas olmak üzere birçok firmaya yüklü para cezası kesmişti.

PETLAS'A 397 MİLYONLUK CEZA GELMİŞTİ

Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza verilmiş, yerli lastik markası Petlas'a yaklaşık 397 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı. Petlas’ı, 361 milyon liralık cezayla Hankook takip ederken; Pirelli’ye 292 milyon lira ve Prometeon’a da 206 milyon lira, Michelin’e 185 milyon lira ceza kesilmişti.

ALKOLLÜ PETLAS YÖNETİCİSİ OLAY ÇIKARMIŞTI

Vatandaşların büyük tepkisini çeken Petlas’ı bünyesinde barındıran AKO Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan da bir başka skandalla gündemi meşgul etmişti. Özcan, 2024 yılında Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağının business bölümünde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkarmıştı. Uçağı birbirine katarken “Milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” diye bağırıp çağırmıştı. Bağırış çağırışları kamerayla kaydedilen Özcan THY tarafından kara listeye alınmıştı.