NATO Liderler Zirvesi’nde 56 bin güvenlik personeli görev alacak
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ndeki tedbirler, risk analizleri ve değerlendirmeler devam ediyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, kentte gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirleri kapsamında, yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.