NATO Liderler Zirvesi’nde 56 bin güvenlik personeli görev alacak

"Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyir esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız, alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi yine Sabancı Bulvarı üzerinden AŞTİ Terminali'ne intikal edebilecekler. Yani ilimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlarımız bu noktada sıkıntı yaşamayacaklar."