Savcı Sayan CHP'nin İran'da nasıl keklendiğini anlattı

CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN Türk Masası'na konuk olan AK partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İran'dan gelen bir şahsın, CHP'li milletvekillerini nasıl dolandırdığını anlattı.

Savcı Sayan, konuyla ilgili şunları söyledi:

" Erdoğan videosu için para istediler"

"Şu anda yaşayan 2 CHP milletvekiline İran'dan bir dolandırıcı geldi. Erdoğan'ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği görüntünün videosu elimizde diyerek para talep etti."

"20 bin dolar verdiler"

"Partinin kasasından önce bir 10 bin dolar sonra bir 10 bin dolar daha alarak İran'a gittiler. İran'da 3 gün uğraştılar. Ağrı İl Başkanı, ilçe başkanlarımız devreye girdi. O adam paraları aldıktan sonra, 'PKK'lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın!'.. Bizim il başkanını aradılar 'Ne olursunuz bizi kurtarın, İran'da rehin kaldık..' Gittiler ve kaça kaça geldiler.. "

"100 yıllık partisin, iktidar olamıyorsun"

"Neyin peşine düşmüşler. Bununla AK Parti iktidarını devirecekler. Sen vatandaşın gönlüne girmedikten sonra, vatandaşa kendini anlatamadıktan sonra, 2002'de kurulan bir parti yüzde 34'le iktidar oluyor da sen 100 yıllık partisin, iktidar olamıyorsun. Kendini sorgulaman gerekirken, AK Parti'nin şurası böyle oldu demeyle bir yere varamarsınız."