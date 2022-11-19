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Gündem Savcı Sayan açıkladı: CHP'nin önemli ismi AK Parti'ye katılmak istedi
Gündem

Savcı Sayan açıkladı: CHP'nin önemli ismi AK Parti'ye katılmak istedi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı televizyon programında, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 23:37:00 -

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 6'lı masadaki çatışmayı değerlendiren Sayan, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılmak istediğini belirtti.

"CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geldi"

Aslı Baykal'ın CHP'den istifası ve İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini değerlendiren Sayan açıklamasında, ''Bundan 2-3 ay önce CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geldi. 'Ben ayrılmak istiyorum, AK Parti'ye katılmak istiyorum' dedi. Hala görevde olan bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanı." dedi.

Sayan'ın açıkladığı CHP'li ismin kim olduğu merak konusu oldu.

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