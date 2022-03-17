Savaştan kaçanlar akın etti, o şehirde satılık-kiralık konut kalmadı!

Savaştan kaçan Rus ve Ukrayna vatandaşlarının, Antalya’da yerleşik yakınlarının yanına gitmesi, varlıklı olanların da gayrimenkul ve konut kiralama ve satın almaları Antalya’nın popülaritesini daha da artırdı. Savaşın başlamasıyla Antalya’nın gözde semtlerinde satılık ve kiralık konut-gayrimenkul fiyatları da adeta uçmaya başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı Şubat ayı konut istatistiklerini değerlendirdi. Antalya’da şubat ayında 4 bin 727 adet konut satışı gerçekleştiğini, bin 99 konutun yabancılar tarafından satın alındığını belirten Çetin, “Antalya’da şubatta konut satışları bir önceki şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti” dedi. Antalya’nın İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il olduğunu ifade eden Çetin, şöyle devam etti: “Antalya aylık toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada. Türkiye toplam konut satışları içerisinde yabancılara konut satışları, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 adet gerçekleşti. Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 106,2 artışla bin 99 konut satıldı. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya’da yüzde 23,24 oldu. Antalya, yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.”

Gayrimenkul ve emlak brokeri ve TamNoktaNeo Firması üst düzey yöneticisi Uğur Fer, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Antalya’da gayrimenkul sektörünün popüleritesini artırdığını söyledi. Savaşla birlikte Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle, varlıklı Rus vatandaşlarının Antalya’da konut alımlarının arttığına dikkat çeken Fer, Antalya’da 30 bine yakın Rus, 9 binden fazla da Ukrayna vatandaşının yerleşik yaşadığını anlattı. Uğur Fer, şöyle devam etti: “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya’da gayrimenkul ve konut satışları hareketlendi. Antalya’da yakınlarının yanına yerleşen varlıklı Rus vatandaşları arasında toplu olarak 20-30 daire alan var. Müteahhitlerde sıfır konut kalmadı. Son 6-7 günde 45-50 daire satıldı. Geri dönme umudu ile 3-4 aylık konut kiralamaları da artıyor. Rus ve Ukrayna vatandaşları konut satın alma ve kiralamada Lara ve Kundu bölgesini tercih ediyor.”

Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya’da daha çok 2+1 ve 1+1 konutları tercih ettiğini anlatan Uğur Fer, “Kendi firmamda 22 adet konut satış sözleşmesi yaptım. Müteahhitlerde sıfır inşaat yok. 1+1 konut fiyatı 1 ila 1,2 milyon arasında, 2+1 konut 1,7 milyon, 3+1 daire ise 2-2,2 milyon lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok fırladı” dedi.

Konyaaltı'nda satışlar sıkıntılı

Konyaaltı ilçesinde faaliyette bulunan Alyans Gayrimenkul firması sahibi Ender Anatca, savaş öncesi bölgede 3 bin lira olan kiralık daire fiyatlarının ortalama 8-10 bin liraya çıktığını söyledi. Rusya’dan nakit para girişi olmadığı için Konyaaltı bölgesinde yabancıya konut satışlarının durduğunu belirten Anatca, Rus ve Ukrayna vatandaşları dışındaki yabancı vatandaşlara yapılan konut satışlarında kamu bankalarının anlaşılmaz şekilde zorluk çıkardığını öne sürdü.

Kaynak: Dünya-Fikri Cinokur